ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا القوي

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال قوي وقع قبالة ساحل جزيرة جاوا في إندونيسيا إلى خمسة قتلى على الأقل فيما أصيب آخرون بجروح، وأدى الزلزال القوي إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي، وفق ما أفاد مسؤولون.



ووقع الزلزال البالغة شدته 6,9 درجات مساء الجمعة وتسبب بفرار الأهالي من منازلهم، خصوصاً في العاصمة جاكرتا، إلى الشارع.

وحذّر مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الوطنية من أن الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار. لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات.



وقضى ثلاثة أشخاص نتيجة تعرّضهم لأزمات قلبية أثناء حدوث الزلزال، وفق ما قال السبت، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اغوس ويبوو. وقتل رابع بسبب سقوطه خلال هربه من منزله، بينما قضى خامس من جراء نوبة هلع. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مصرع 4.

وأصيب أربعة أشخاص بجروح فيما تم إجلاء أكثر من ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وقالت مصادر إنّ أكثر من مئتي مبنى أصيبت بأضرار، فيما دُمّر 13 منزلاً.

وروى عيسى (69 عاماً) خلال وجوده في ملجأ في باندغلانغ في جنوب غرب جافا، "كان الضجيج أشبه بصوت الرعد. كما لو أنّ هناك طائرة فوق رؤوسنا. ارتعبت وبدأت أركض".

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من جانب آخر أعلنت شركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا في بيان اليوم الأحد عن حدوث انقطاع كبير في الكهرباء بالعاصمة جاكرتا وبعض الأقاليم المجاورة في جزيرة جاوة بعد حدوث مشكلات في عدد من محطات الكهرباء بالجزيرة.

من جهتها قالت الشركة التي تدير شبكة النقل الجماعي السريع إنها اضطرت إلى إجلاء الركاب من بعض القطارات بعد انقطاع الكهرباء.

وتشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

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وفي ديسمبر 2004، وقع زلزال مدمر بقوة 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وتسبب بموجة تسونامي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي، بينهم 170 ألفاً في إندونيسيا.