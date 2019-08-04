الأطراف السودانية توقع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري
يمن شباب نت ـ وكالات
الأحد, 04 أغسطس, 2019 - 02:09 مساءً
[ الأطراف السودانية توقع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري ]
وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي، بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس، حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات .
وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس/ آب وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر/ أيلول.
واتفق المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
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