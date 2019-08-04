إيران تحتجز ناقلة نفط جديدة في الخليج وتعتقل 7 بحارة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن احتجازه سفينة أجنبية كانت تهرب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.

وأكدت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، أنه تم سحب السفينة إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية” إيسنا”.

وقال إن “احتجاز السفينة التي تهرب 800 ألف لتر من البنزين، تم بالتنسيق مع السلطات القضائية في ميناء بوشهر”، مشيرا إلى أنه “قد تم تسليم حمولة الوقود المهرب إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر”.

وصرح قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثوري العميد رمضان زيراهي، بأنه “تم احتجاز السفينة يوم الأربعاء بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، مبينا أن السفينة الأجنبية كانت تهرب النفط إلى إحدى دول الخليج”.

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وشدد العميد رمضان زيراهي، على أن “الحرس الثوري سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية في مياه الخليج ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة”، وأفاد أن “إيران ستواصل رصد ومراقبة جميع السفن في مياه الخليج لكشف عمليات التهريب المنظمة”.

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين إيران وبريطانيا، حيث استبعدت لندن أي عملية للتبادل أو المقايضة مع إيران تشمل تحرير طهران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق.

سبوتنيك