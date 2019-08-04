ترمب عن إطلاق النار بتكساس: الحادث مروّع وأشعر بالأسف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أغسطس 2019 01:09 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أغسطس 2019 01:09 مساءً - مشاركة

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أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن أسفه لسقوط “الكثير من القتلى” في إطلاق النار “المروّع” الذي وقع السبت في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر “إطلاق نار مروّع في إل باسو. المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى”.

وأضاف “لقد تحدّثتُ مع حاكم” ولاية تكساس غريغ آبوت لكي “أقدّم إليه دعم الحكومة الفيدرالية”.

وأعلنت الشرطة الأميركية، السبت، عن سقوط قرابة عشرين شخصاً ما بين قتيل وجريح جراء إطلاق نار في مركز تجاري في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

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وكانت شرطة المدينة قد قالت إنّ هناك “تقارير عديدة” تفيد بوجود “أكثر من مسلّح يطلقون النار” في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.

والأحد، قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.

المصدر: واشنطن – فرانس برس