10 قتلى بإطلاق نار في أوهايو الأميركية.. ومقتل المنفذ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أغسطس 2019 01:09 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سقط 10 قتلى وأصيب 16 شخصاً، الأحد، بحادثة إطلاق نار في ولاية أوهايو الأميركية. كما أكدت الأنباء مقتل مطلق النار منفذ الهجوم. فيما أشارت متحدثة باسم مستشفى أنه استقبل 16 ضحية. Advertisements وأكدت الشرطة أنها تحقق في حادث إطلاق نار كبير بمدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركية. المصدر: – العربية.نت

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