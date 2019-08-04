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الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أغسطس 2019 01:09 مساءً - مشاركة

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أفادت وسائل إعلام تابعة لإيران، الأحد، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

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المصدر: – العربية.نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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