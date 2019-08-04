20 قتيلا بحادثة إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية

أكد حاكم ولاية تكساس مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 في حادث إطلاق النار عشوائي بمتجر وول مارت في مدينة إل باسو، واحتجزت الشرطة مشتبها به بالواقعة.

من جهته اشار قائد الشرطة الى وجود 26 جريحا ايضا، لافتا الى ان المشتبه به الذي تم اعتقاله هو “رجل ابيض يبلغ الحادية والعشرين. وكان العديد من الذين شهدوا الواقعة يشترون مستلزمات العودة للمدارس. وقال السارجنت روبرت جوميز من شرطة إل باسو للصحفيين إن السلطات استبعدت فكرة وجود أكثر من مطلق للنار مضيفا أن التقارير الأولية تشير إلى أن المسلح استخدم بندقية.

ونشرت محطة “كيه.تي.إس.إم” التلفزيونية في إل باسو على موقعها الإلكتروني ما وصفته بصورتين للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله وول مارت. وظهر في الصورتين شاب أبيض يضع نظارة على عينيه ويرتدي سروالا وقميصا داكنا ويشهر بندقية. وكان يضع على أذنيه سماعات أو واقيات على ما يبدو.

وقالت إدارة شرطة إل باسو إن الوضع ما زال متطورا حول مركز سيلو فيستا التجاري القريب من وول مارت لكن أضافت أن الأمر لا يشكل تهديدا مباشرا على الناس. وطُلب من الناس الذين لا يستطيعون الاتصال بذويهم التوجه لمركز للم شمل الأسر في مدرسة إعدادية بدلا من التوجه إلى المركز التجاري. وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

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ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك. وعُرضت مقاطع مصورة على “تويتر” تظهر إجلاء رواد أحد المتاجر رافعين أيديهم في الهواء.

وإطلاق النار بشكل عشوائي شائع في الولايات المتحدة. ويوم الأحد قتل مسلح ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في شمال كاليفورنيا قبل أن ينتحر.

المصدر سكاي نيوز عربية