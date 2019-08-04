كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يهز شمال شرق اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.2 درجة ضرب ساحل شمال شرق اليابان يوم الأحد لكن لم يصدر تحذير من تسونامي.

وحسب "رويترز" قالت الوكالة إن زلزالا وقع الساعة 1023 بتوقيت غرينتش قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 50 كيلومترا.

لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

Advertisements

وحسب ما أفادت به "أسوشيتد برس" نقلا عن قناة NHK TV العامة اليابانية فإن شركات المرافق العامة تقوم بفحص المفاعلات النووية في المنطقة.

وفي عام 2011 ، تضررت فوكوشيما من زلزال قوي وحدثت أمواج تسونامي وانهيار نووي، وهي أسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبل.

والزلازل مسألة شائعة في اليابان، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا في العالم من حيث الزلازل. وتمثل اليابان حوالي 20٪ من زلازل العالم التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر.