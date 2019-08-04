كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مفتوحة وجِسر تواصل.. نكشف علاقة الحوثيين بالإخوان وداعش والقاعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لازالت تصريحات قيادات بارزة فى مليشيا الحوثي، تكشف، عن علاقات وجسر تواصل وقنوات مفتوحة، مع حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة وداعش، حيث هناك سيناريو واتصال دائم بين جماعة الحوثي والأحزاب الإرهابية، وهو ما يؤكده الهدوء فى الجبهات التي يقودها عناصر حزب الإصلاح.

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كما انتشرت حالة من الغزل المتبادل بين عناصر حزب التجمع اليشمني للإصلاح وتنظيم القاعدة والحوثيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيس بوك"،

وترتدي عناصر حزب الإصلاح أكثر من قناع، حيث يتعاملوا بوجوه عدة مع الصراع الدائر داخل الأراضي اليمنية.