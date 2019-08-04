كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: إعلان تشكيل مجلس السيادة بالسودان في 18 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي سيوقعان بشكل نهائي على إعلان دستوري يوم 17 أغسطس.

ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بالأحرف الأولى على الإعلان، في وقت لاحق اليوم الأحد، بعد الاتفاق بشأنه أمس السبت.

وذكرت المصادر المطلعة على المفاوضات بين الجانبين، بحسب وكالة "رويترز"، أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

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وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.

واتفق المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.