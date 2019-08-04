كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 26 جنديًا في انفجار بقاعدة الشعيرات الجوية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة سورية موالية للحكومة أن 26 جنديا، بينهم سبعة ضباط، قتلوا في انفجار وقع وسط سوريا ألقي باللوم فيه على خطأ فني.

ونقلت صحيفة الوطن عن مسؤول عسكري وصفه انفجار مطار الشعيرات في حمص بأنه شديد.

أبلغت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن انفجار وقع يوم السبت في القاعدة، قائلة إنه قتل عددًا غير محدد من الجنود، مشيرة الي ان الانفجار نجم عن خطأ فني أثناء نقل الذخيرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره بريطانيا، ان عدد القتلى 31 شخص، وان سبب الانفجار غير واضح.

استهدفت الولايات المتحدة القاعدة الجوية في عام 2017 في أعقاب هجوم بالأسلحة الكيميائية على مناطق معارضة ألقت واشنطن باللوم فيها على دمشق.

