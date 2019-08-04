كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إماراتي: السودان نجحت فى القضاء على جماعة الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، اليوم الأحد، إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين.

وأضاف قرقاش، على تويتر "يطوى السودان صفحة حكم البشير والإخوان، ويدخل حقبة جديدة فى تاريخه السياسى بالتحول إلى الحكم المدنى، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا فى السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".