كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جثة رئيس بلدية مقديشو تُنقل إلى العاصمة الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت طائرة تحمل جثة عمدة مقديشو الراحل عبد الرحمن عمر عثمان يوم الأحد إلى مقديشو.

وتجمع المشيعون ومسؤولون من بينهم الرئيس محمد عبد الله فارماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيرى في مطار مقديشو الرئيسي قبل وصول الطائرة.

وسيتم دفن العمدة في مقديشو في وقت لاحق اليوم.

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وأصيب رئيس البلدية الراحل و 6 أشخاص آخرين بجروح خطيرة في هجوم انتحاري في مبنى بلدية مقديشو الأسبوع الماضي.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الحركة إن التفجير الانتحاري كان يستهدف أمريكيًا هو مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصومال ، جيمس سوان.

وكان سوان قد غادر المكتب قبل دقائق فقط من الانفجار الذي أصاب مكتب العمدة