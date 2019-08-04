كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوغلو قد يتراجع عن تأسيس حزب معارض لأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناول كاتب صحيفة "يني شاغ" التركية، أحمد تاكان، في مقالته مزاعم نائب حزب العدالة والتنمية السابق عن مدينة إسطنبول، أمين شيرين، بشأن احتمالية تراجع أحمد داود أوغلو عن تأسيس حزب جديد.

ونشر ممثل الصحيفة التركية المعروفة بتوجهاتها القومية في العاصمة أنقرة أحمد تاكان الذي سبق أن شغل منصب مستشار الرئيس السابق عبد الله غول، الحوار الذي أجراه مع النائب السابق أمين شيرين.

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وذكر تاكان، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية، أن شيرين، الذي التقى داود أوغلو، شدد على أن أوغلو شخصية مخلصة لحزب العدالة والتنمية قائلاً: "لكنه أيضاً إنسان مخلص لدولة القانون والديمقراطية ومبادئ الفصل بين السلطات وحقوق الإنسان ومعايير "كوبنهاغن"، بقدر إخلاصه لحزب العدالة والتنمية. فإن لاحظ أن العدالة والتنمية بدأ يتبع هذه المعايير أو وضع رؤية في إطار هذه المعايير مرة أخرى فإنه سيتراجع عن الانفصال عن الحزب".

وأضاف شيرين أن "داود أوغلو لا يخوض معركة شخصية، بل يخوض معركة في إطار المبادئ. فإن نفّذ الحزب هذه المبادئ مرة أخرى فإنه قد يتراجع عن تأسيس حزب جديد، لكن في حال عدم تنفيذه لهذه المبادئ فإنه سيرجح المبادئ على انتمائه الحزبي".