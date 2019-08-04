كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج وتعتقل 7 بحارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الإيراني، يوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج "كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية".

وقال التلفزيون: "احتجزت بعض القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية" في الخليج، وأضافت أنها كانت "تهرب الوقود لبعض الدول العربية".

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وقال قيادي بالحرس الثوري إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.