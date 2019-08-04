كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتمسكان بموقفهما من بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بموقفهما من بريكست خلال محادثات جرت في بروكسل الخميس، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي فيما تتواصل الأزمة بعد تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء.

والتقى مستشار جونسون للشؤون الأوروبية ديفيد فروست، ايلزي جوهانسون وستيفاني ريسو من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، بحسب المتحدثة.

وصرحت المتحدثة مينا أندريفا للصحافيين في بروكسل "لقد كان اجتماعا تمهيدياً .. وأكد كل جانب موقفه".

وأضافت أن الفرصة ستتاح لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وجونسون للقاء في اجتماع مجموعة السبع في بياريتز.

والتقى فروست، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي عين مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية، الأربعاء، كذلك مسؤولة أخرى من المفوضية الأوروبية هي كلارا مارتينز البيرولا.

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ويطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رفضه إعادة التفاوض على بنود رئيسية في اتفاق بريكست الذي تم ابرامه العام الماضي مع سلفه تيريزا ماي، وإلا فإن بريطانيا يمكن أن تخرج بدون اتفاق في 31 أكتوبر(تشرين الأول).

وأكد القادة الأوروبيون أن اتفاق الانسحاب، الذي يجدد شروط خروج بريطانيا بعد 46 عاماً من العضوية، نهائي.

إلا أنهم مستعدون لاعادة فتح المناقشات حول العلاقة المستقبلية الموجودة في "الإعلان السياسي" المرفق بالاتفاق.

ويتولى فروست منصبه خلفاً لمستشار ماي السابق للشؤون الأوروبية أولي روبنز، الذي واجه انتقادات من مؤيدي بريكست لجهة أنه متعاطف مع الاتحاد الأوروبي.