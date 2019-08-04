كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يسيطر على مواقع بصعدة ويقطع إمداد الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الجيش الوطني، الأحد، على مواقع "الهنجر" و "التباب السود" وقطعت خطوط الامداد الحوثية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والاسلحة والذخائر كانت في أحدى الخنادق على ميمنة "التباب السود".

كما أسفرت العمليات عن قتل واصابة الكثير من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية فيما لاذ البقية بالفرار.

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وفي وقت سابق، تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، من تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني حررت مرتفعات جبال الدخاس والخضاض في مديرية الصفراء، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة الحوثيين.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.