انقلاب شاحنة محملة بأكباش العيد يُخلف قتلى وجرحى في أزيلال -صور

لقي شخصان مصرعهما صباح اليوم الأحد، فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير خطير، إثر انقلاب شاحنة كانت تنقل أكباش عيد الأضحى، بجماعة زاوية احنصال إقليم ازيلال.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن الحادثة المميتة وقعت في منعرج خطير قرب ايت امحمد، بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل أكباش عيد الاضحى، متوجهة إلى أسواق الماشية بالدار البيضاء.

وأضافت مصادر الموقع، أن انقلاب الشاحنة أدى إلى نفوق عدد كبير من رؤوس “الماعز” بمكان الحادث، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة أيضا، وإقفال الطريق الرئيسيّة.

هذا وقد عرف مكان الحادث حالة استنفار قصوى، وحضر رجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل المصابين وجثة الضحايا للمستشفى الإقليمي بأزيلال، بعد فتح تحقيق في الحادث.