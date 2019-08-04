الفتح يفوز بديربي العاصمة الودي أمام الجيش

تغلب فريق الفتح الرياضي الرباطي، أمس السبت، على مضيفه الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين بالملعب العسكري.

وتقدم الجيش أولا في النتيجة عن طريق الوافد الجديد صلاح الدين باهي، قبل أن يعدل نوفل الزرهوني الكفة للفتح، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، واستطاع الفريق الضيف خلال الجولة الثانية إحراز ثاني الأهداف بواسطة سفيان سعدان، وهو الهدف الذي مكن أبناء وليد الركراكي من حسم المباراة لصالحهم.

وتدخل هذه المواجهة ضمن استعدادات الفريقين لاستحقاقات الموسم القادم، الذي يسعى فيه كل ناد إلة محو الصورة السلبية التي ظهر بها في السنة الماضية، علما أن الطرفين سيتنافسان فقط على اللطولة الاحترافية وكأس العرش.