تغلب فريق الفتح الرياضي الرباطي، أمس السبت، على مضيفه الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين بالملعب العسكري.
وتقدم الجيش أولا في النتيجة عن طريق الوافد الجديد صلاح الدين باهي، قبل أن يعدل نوفل الزرهوني الكفة للفتح، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، واستطاع الفريق الضيف خلال الجولة الثانية إحراز ثاني الأهداف بواسطة سفيان سعدان، وهو الهدف الذي مكن أبناء وليد الركراكي من حسم المباراة لصالحهم.
وتدخل هذه المواجهة ضمن استعدادات الفريقين لاستحقاقات الموسم القادم، الذي يسعى فيه كل ناد إلة محو الصورة السلبية التي ظهر بها في السنة الماضية، علما أن الطرفين سيتنافسان فقط على اللطولة الاحترافية وكأس العرش.
كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يفوز بديربي العاصمة الودي أمام الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.