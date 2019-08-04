واتسآب يحذر مستخدميه من “الخطر الأكبر” الذي يهدد حساباتهم

كشفت تقارير صحفية، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتساب”، بدأ في تحذير مستخدميه، مما وصفه بـ”الخطر الأكبر” الذي يهدد حساباتهم.

وأوضح موقع “بز فيد نيوز”، أن واتسآب طرح تحديثا جديدا يحذر مستخدميه في حال تم إعادة توجيه إحدى رسائله مرات عديدة، حتى لا تدخل تلك الرسالة ضمن نظام “الحد من انتشار المعلومات الخاطئة”، التي قد تؤدي إلى أن يتم تطبيق عقوبات على حسابه قد تصل إلى إغلاق حسابه تماما.

وسيسهل التحديث الجديد على المستخدمين معرفة متى تم إعادة توجيه رسالتهم التي يتلقونها عدة مرات على “واتسآب”.

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وسيعمل التحديث الجديد في حالة تم إعادة توجيه أي رسالة بين المستخدمين أكثر من 5 مرات، ستظهر تلك الرسالة ممهورة بسهم مخصص يظهر أن تلك الرسالة تم إعادة توجيهيها إلى تلك الحسابات مع نشر التوقيتات التي تمت فيها إعادة التوجيه.

كما سيعمل التحديث الجديد في حال حاول أحد المستخدمين إعادة توجيه رسالة سبق إعادة توجيهها عدة مرات قبل مستخدمين آخرين، بإظهار علامة على تلك الرسالة بأنه “تم إعادة توجيهها عدة مرات”.

وقال المتحدث باسم واتسآب في بيان نقله الموقع التقني: “طرحنا هذا التحديث من أجل تحذير المستخدمين من احتمالية أن تشكل تلك الرسالة التي يتم إعادة توجيهها عدة مرات خطرا على حساباتهم، وأنه عليهم أن يراجعوها بصورة جيدة حتى لا يندرجوا تحت نظام الحد من المعلومات الخاطئة”.