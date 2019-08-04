مشاكل الميلودي تقصف به خارج مهرجان جوهرة

ألغت إدارة مهرجان جوهرة بالجديدة حفل الفنان عادل الميلودي بسبب قضية “إنكار أبنائه”، وعوضته بالفنان الشعبي طاهور في سهرة منصة أزمور اليوم الأحد.

وقالت إدارة المهرجان :”طرأت خلال اليومين الأخيرين مستجدات صار من المتعذزة معها إقامة حفل عادل الميلودي بالمهرجان، ولذلك تعاقدت مع الفنان “طاهور” لإحياء السهرة الغنائية في نفس المكان والتوقيت”.

وأشارت إدارة “جوهرة”، أن إلغاء حفل الميلودي لا يعني أنها ستقصيه بشكل دائم، موضحة أن استضافته في الدورات القادمة أمر متاح.

هذا، وتفجرت مؤخرا، قضية “إنكار الميلودي لابنيه”، بعد أن ظهر شاب وفتاة يدعون أن الفنان الشعبي والدهما وينكر ذلك، وقد رفعا دعوى إثبات النسب ضده.