تزامنا مع عيد الأضحى..حراس الأمن وعاملات النظافة يهددون بالإضراب

قرر حراس الأمن وعاملات النظافة ببني ملال، الدخول في أشكال احتجاجية ابتداء من الأربعاء القادم، للمطالبة بمستحقاتهم المادية العالقة لأزيد من سنة.

وأعلن المكتب الجهوي لحراس الأمن وعاملات النظافة، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم بني ملال خنيفرة في بيان لهم، عن دخولهم في اعتصام مفتوح أمام الأكاديمية الجهوية ببني ملال، والذي سيتواصل طيلة أيام عيد الأضحى، للتنديد بما سموه “تجويع وتشريد عائلات الحراس”.

وأشار البيان إلى أن حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية بإقليم بني ملال، وجدوا أنفسهم مرة أخرى مضطرين لخوض أشكال نضالية، بعد تعليق احتجاجات سابقة، إثر تلقيهم وعودا من المسؤولين لحل هذا الملف العالق منذ سنة.

وأضاف البيان، أن العمال التزموا بأماكن عملهم، وخاصة ايام الإمتحانات التي مرت في ظروف آمنة، ما يستوجب معه توصلهم بمستحقاتهم وأجرتهم الشهرية.