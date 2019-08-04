سقوط طائرة حربية إيرانية في الخليج العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت طائرة حربيّة إيرانيّة، اليوم، الأحد، في مياه الخليج العربيّ، بحسب ما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء.
وعزت الوكالة سقوط الطائرة إلى "خلل فني".
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