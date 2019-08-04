القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت طائرة حربيّة إيرانيّة، اليوم، الأحد، في مياه الخليج العربيّ، بحسب ما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء. وعزت الوكالة سقوط الطائرة إلى "خلل فني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط طائرة حربية إيرانية في الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.