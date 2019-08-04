عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم 84 مستوطنًا، اليوم، الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشدّدة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وقال مصدر بدائرة الأوقاف الإسلامية إنّ المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية في المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، وحاول عدد منهم إقامة طقوس وشعائر تلمودية في منطقة "باب الرحمة" بالجهة الشرقية من الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق اليوم، الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة مقدّسيين، وحوّلتهم إلى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.

وأفادت "وفا" نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عدي داري، وعلاء أحمد داري، ومحمد مرعي درباس، وعلي محمد علي عبيد، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة العيسوية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابّين من مخيم شعفاط، وهما: نصار جابر، وأحمد الغزاوي، وأحمد الغول من بلدة سلوان.

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والخميس، اقتحم 166 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد.

ونشرت شرطة الاحتلال قواتها الخاصة ووحدات التدخل السريع داخل ساحات المسجد وعند بواباته، وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم قبيل دخولهم إليه، في وقت سمحت للمستوطنين اقتحامه.

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن شرطة الاحتلال وفرت الحماية لـ 126 مستوطنا خلال اقتحامهم لساحات الأقصى، حيث نفذوا جولات استفزازية بساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الحرمة".

كما وفرت شرطة الاحتلال الحراسة لحوالي 40 موظفا من المؤسسة الإسرائيلية الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى.

وتخلل تلك الاقتحامات للجماعات الاستيطانية، تنظيم برامج لأطفال يهود داخل ساحات المسجد الأقصى، بمبادرة من ما تسمى منظمة "نساء لأجل الهيكل"، وذلك بحماية شرطة الاحتلال.