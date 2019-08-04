قائد شرطة بغداد المقال: الهاربون من سجن القناة هم متعاطو مخدرات وليسوا تجارا

اكد قائد شرطة بغداد المقال اللواء الركن علي الغريري، الاحد، ان السجناء الهاربين من سجن القناة بالعاصمة، هم متعاطو مخدرات وليسوا تجارا.
وقال الغريري في مؤتمر صحافي عقده اليوم ببغداد وحضرته الخليج 365، ان "سجناء المخدرات ارتباطهم بقيادتنا اداريا"، مبينا ان "هروب عدد من السجناء من سجن القناة في بغداد تتحمله مديرية المخدرات حصرا".
واضاف ان "الهاربين من السجن هم بالاصل متعاطي مخدرات وليسوا تجارا"، معتبرا ان "ماحصل هو اهمال من قبل ضابط الموقف والحرس".
وطالب الغريري "مجلس بغداد بممارسة مهاميه كقائد شرطة لحين استكمال التحقيقات".
يشار إلى أن 15 موقوفاً هربوا، أمس السبت، من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.
وعلى خلفية ذلك، أمر وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية.
فيما اعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال اربعة من الهاربين احدهم كان مختبئا داخل خزان ماء في منزل متجاوز خلف مركز القناة، كما اعلنت قيادة عمليات بغداد ان ذوي احد الهاربين سلموا ابنهم الى القوات الامنية.
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