القضاء يوجه بمحاسبة موظفيه ممن ينشر الكتب الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قرر مجلس القضاء الاعلى محاسبة الموظف الذي ينشر الكتب الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المجلس قرر محاسبة أي موظف ضمن ملاكه ممن يقومون بنشر ما يطلعون عليه بحكم وظيفتهم، في مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع ان "المجلس عد ذلك سلوكا غير لائق يحاسب عليه القانون وفق احكام المادة 327 من قانون العقوبات".