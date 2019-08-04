سقوط طائرة حربية جنوبي إيران

أفاد التلفزيون الإيراني، الأحد، بسقوط طائرة حربية إيرانية جنوبي البلاد، بسبب عطل فني. وذكر التلفزيون الإيراني، أن "مقاتلة حربية سقطت عند سواحل مدينة تنغستان جنوب إيران"، مضيفا أن "سبب سقوط الطائرة هو عطل فني". وأشار التلفزيون الإيراني، بحسب "سبوتنك"، إلى أن "طياري المقاتلة وعددهم 2 وصلوا إلى الأرض سالمين".

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