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وزير الاعمار والاسكان يقدم اعتذاره للمواطنين لهذا السبب

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قدم وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، الاحد، اعتذاره للمواطنين على خلفية المشاريع المتلكئة، فيما نوه الى أن مرقد الشهيد الصدر أُحيل مرتين، والوثيقة التي تسربت لدى وسائل الاعلام هي للملحق الخاص بالمرقد، معربا عن شكره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن ايقاف تمويل المشروع.
وقال ريكاني خلال مؤتمر صحفي عقده مع حكومة كربلاء المحلية في المحافظة وحضرته الخليج 365، إن "هذه الزيارة ضمن سياسة الزيارات للوزارة لتفقد المشاريع والمعوقات الموجود بها"، مؤكدا بالقول "سنحل العقد مع الحكومة المحلية ونعالج مشاريع الاسكان".

وأضاف ريكاني، "نعتذر للمواطنيين بسبب المشاريع المتلكئة التي أثرت على المواطن"، مؤكدا بالقول أن "مشروع مجاري كربلاء سيصبح جاهزا خلال الأيام المقبلة، ولن تكون لدينا مشاريع متلكئة مستقبلا".

وبشأن الوثيقة التي انتشرت مؤخرا عن احالة مرقد السيد الشهيد محمد باقر الصدر، أشار وزير الاعمكار والاسكان الى أن "مرقد الشهيد احيل مرتين اولهما عام ٢٠٠٩ والمرحله الثانية ٢٠١٠، والوثيقة التي تسربت هي للملحق"، مقدما "شكره الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على بيانه بشأن ايقاف تمويل المشروع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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