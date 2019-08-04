أطباء بلا حدود: 770 ألف وفاة بالإيدز عام 2018

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن 770 ألف شخص قضوا نحبهم عام 2018 من جراء إصابتهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في أنحاء العالم، مشيرة إلى ان عدد الوفيات يشهد انخفاضاً لا يذكر مقارنة بنتائج الأعوام السابقة.

وقال رئيس مجموعة العمل المختصة بنقص المناعة البشرية "الإيدز" في "أطباء بلا حدود" غيلز فان كوتسم في تقرير له ان "عدد الوفيات بالإيدز سجل 770 ألف وفاة في عام 2018، مقارنةً بنحو 800 ألف وفاة في عام 2017، و840 ألف وفاة في عام 2016"، مبينة ان "نسبة الوفيات لم تنقص إلا بمقدارٍ ضئيل".

واضاف كوستم ان "عدد المرضى الذين تلقّوا علاجاً بمضادات الفيروسات القهقرية في عام 2018، زاد بنحو مليوني شخص عمن تلقوه في العام السابق، إلا أنّ الحاجة ماسة لبذل المزيد من الجهود لمواجهة الأمراض القاتلة التي تسبب الوفاة لدى المصابين بالإيدز، وأولها مرض السل ومرض التهاب السحايا الناجم عن المكورات العقدية".

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واشار كوستم الى ان "السبب الرئيس لحدوث الوفيات الناجمة عن الإيدز هو التأخر في التشخيص، وعدم الانتظام في تلقي العلاج، ونقص الكوادر الخبيرة في مجال الفيروسات والأمراض المناعية لتقديم العلاج، مبينا ان "تقديرات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أنّ 30% من الأشخاص الذين يبدؤون بتلقي العلاج بمضاد فيروس نقص المناعة البشرية حول العالم لديهم مرض مستفحل يؤدي إلى إضعاف النظام المناعي إلى درجةٍ كبيرة، ما يرفع إلى حدٍ كبير احتمال إصابتهم بالأمراض الانتهازية مثل السل والتهاب السحايا بالمكورات العقدية، ومن ثم الوفاة".

وصادقت دول الاعضاء في الامم المتحدة عام 2016 على هدفٍ يقضي بخفض الوفيات المتعلقة بالإيدز إلى النصف بحلول عام 2020، أي إلى أقل من 500 ألف حالة وفاة في العام.

والإيدز هو مرض مزمن يشكل خطرا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصوراً في الجهاز المناعيّ لدى البشر (فيروس نقص المناعة البشري HIV - Human Immunodeficiency Virus)، أو باختصار فيروس الإيدز.