تحطم طائرة حربية إيرانية في بوشهر على سواحل الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإيراني عقب سقوطها الأحد في مقاطعة تنجستان الواقعة بنطاق محافظة بوشهر جنوبي البلاد.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الطائرة الحربية (لم يكشف عن طرازها) تابعة لقاعدة بوشهر الجوية العسكرية.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، عن عبدالحسن رفيعي بور عمدة مقاطعة تنجستان، أن سبب سقوط الطائرة الحربية ناجم عن عطل فني، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وكشف عن نجاة قائد الطائرة ومساعده من الحادث الذي وقع قرب منطقة ساحلية.

Advertisements

ويواجه الطيران الحربي الإيراني مشكلات كبيرة لإبقاء مقاتلاته المتهالكة ذات الطرازات القديمة في الخدمة.

وزادت في الآونة الأخيرة حوادث السقوط والتحطم في قطاع الطيران الإيراني بشكل عام والطيران الحربي خاصة، وكانت آخر الحوادث مطلع الشهر الماضي عندما تحطمت مقاتلة من طراز "إف-14 إيه"، تابعة للقوات الجوية الإيرانية، أثناء هبوطها في قاعدة جوية بالقرب من مطار أصفهان الدولي وسط البلاد.

وفي شهر إبريل/نيسان الماضي سقط 7 أشخاص بين قتيل وجريح نتيجة تحطم مروحية تابعة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني على الحدود قرب تركيا.