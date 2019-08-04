والد ياسر العروسي يبث بشرى سارة لجماهير الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مقداد العروسي، والد ياسر العروسي، الموهبة الجزائرية الشابة التي تلعب مع فريق ليفربول الإنجليزي، شائعة رغبة ابنه في تمثيل منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة.
وقال مقداد، في منشور له على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتركوا ابني وشأنه.. هو جزائري ولن يحمل قميص فرنسا.. لماذا كل هذه الضجة؟".
وتأتي هذه الخطوة من والد الظهير الأيسر الجزائري، بعد الانتقادات التي طالت ابنه بسبب زلة اللسان، التي وقع فيها في أحد حواراته الصحفية الأخيرة، عندما صرّح بكونه فرنسيا.
وبات العروسي محور أحاديث الجماهير الجزائرية بعد ظهوره بشكل جيد مع بطل أوروبا في فترة التحضيرات الصيفية.
وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أشاد بموهبته الجزائرية الشابة في أعقاب مواجهة بروسيا دورتموند الألماني الودية.
وتألق الأخير خلال الموسم الماضي مع فريق ليفربول تحت 18 سنة، حيث أسهم في فوزه بكأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي.
وبإمكان العروسي اللعب في عدة مراكز على غرار الوسط المدافع والجناح، غير أنه تألق بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة في مركز الظهير الأيسر.
وانضم الظهير الأيسر الشاب إلى ليفربول عام 2017، قادما من لوهافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.
ويعاني ليفربول من نقص في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل ألبرتو مورينو نحو فياريال الإسباني، ما سيمنح الفرصة للعروسي للمشاركة مع الفريق الأول.
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