مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار جديد في أمريكا

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الشرطة الأمريكية تتفقد مكان حادثة إطلاق نار في مدرسة مارشال الثانوية في بنتون كنتاكي 23 يناير 2018

قتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب 16 آخرين، في إطلاق نار بمدينة دايتون الأمريكية في ولاية أوهايو.

وقال الشرطة الأمريكية، في بيان لها، إن "مهاجما أطلق النيران من بندقية، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين، مؤكدة أنها أطلقت النيران على المهاجم وقتلته، وما زالت تعمل على تحديد هويته".

وكانت ولاية تكساس الأمريكية قد شهدت قبل ساعات قليلة أيضا واقعة إطلاق نار أخرى، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، في مركز تجاري بمدينة "إل باسو" الأمريكية.

هذا وأعلنت السلطات الأمريكية، السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وتشير التقارير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وتحدث ترامب مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.