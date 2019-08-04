شكرا لقرائتكم سقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وكالة أنباء إيرنا شبه الرسمية، الأحد، بسقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج، في محافظة بوشهر. وقالت الوكالة الإيرانية إن سقوط المقاتلة ناتج عن "عطل فني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.