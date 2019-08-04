أكّد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني، بحسب ما نقلت وكالة "إنسا" الإيطالية للأنباء، "أنّه سيعمل على استعادة العلاقات الجيّدة مع روسيا".
ورأى في كلمة له خلال حفل لحزب "الرابطة اليميني" الّذي يتزعّمه، في مدينة سيرفيا، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس عظيم. وأنا أقول هذا لأنّني أعتقد ذلك، وليس لأنّني حصلت على أجر، كما تقول بعض الصحف".
وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، قد وصف روسيا نهاية الشهر الماضي، بأنّها "لاعب وسط" تقريبًا في جميع المناطق الرئيسية في العالم، حيث يتمّ حلّ قضايا الاستقرار والأمن الدوليين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الإيطالية: سنعمل على إعادة العلاقات الجيدة مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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