وزير الداخلية الإيطالية: سنعمل على إعادة العلاقات الجيدة مع روسيا

أكّد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالية ​ماتيو سالفيني​، بحسب ما نقلت وكالة "إنسا" الإيطالية للأنباء، "أنّه سيعمل على استعادة العلاقات الجيّدة مع ​روسيا​".

ورأى في كلمة له خلال حفل لحزب "الرابطة اليميني" الّذي يتزعّمه، في مدينة سيرفيا، أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ رئيس عظيم. وأنا أقول هذا لأنّني أعتقد ذلك، وليس لأنّني حصلت على أجر، كما تقول بعض الصحف".

وكان رئيس الحكومة الإيطالية ​جوزيبي كونتي​، قد وصف روسيا نهاية الشهر الماضي، بأنّها "لاعب وسط" تقريبًا في جميع المناطق الرئيسية في العالم، حيث يتمّ حلّ قضايا الاستقرار والأمن الدوليين.