مقتل 25 شخصاً في حوادث غرق ثلاث مراكب في وسط الفيليبين

قتل ما لا يقلّ عن 25 شخصاً في بعد إنقلاب ثلاثة مراكب في مضيق غيماراس في أرخبيل منطقة فيساياس الغربية في وسط ​الفيليبين​، بعد أن فوجئت بتدهور ​الأحوال الجوية​ بسبب رياح جنوبية غربية مرتبطة ب​الأمطار​ الموسمية.

وقال المتحدث باسم ​الدفاع المدني​ فرانكو أغودو لوكالة "فرانس برس" إن 14 جثة انتُشلت في ​الساعات​ الأخيرة ما يرفع الحصيلة إلى 25 قتيلاً.

وأكد قائد ​الشرطة​ الإقليمية رينيه باموسموسان هذه الحصيلة، مشيراً إلى أن ستة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين فيما تم إنقاذ 55 آخرين.

وكانت المراكب الثلاث الخشبية تؤمن النقل بين مرفأ إيلويلو على جزيرة باناي وجزيرة غيماراس.

وانقلب أولاً مركبان في نفس الوقت تقريباً حوالي الظهر، ما جعل السلطات المحلية تعلّق الرحلات. أما الثالث فغرق عقب استئناف الرحلات بعد الظهر.