مكتب الشباب والرياضة بأمل استنكر قرار الجامعة الأميركية بوجوب دفع المستحقات المالية بالدولار

أعرب مكتب الشباب والرياضة المركزي في "حركة أمل- شعبة ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ (أمل AUB)"، في بيان، عن استنكاره "إصدار الجامعة قرارًا جديدًا يقضي بوجوب دفع الطلاب للمستحقات المالية للفصل الدراسي المقبل بالعملة الأميركية ​الدولار​، بدلًا من ​الليرة اللبنانية​".

ولفت إلى "أنّه سيقوم بالتواصل مع الجهات المعنيّة من أجل حلّ هذه المسألة".

ودعت الشعبة جميع الطلاب إلى "التضامن والتحرّك من أجل حماية عملتنا الوطنية".