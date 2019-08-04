مكتب الشباب والرياضة بأمل استنكر قرار الجامعة الأميركية بوجوب دفع المستحقات المالية بالدولار

أعرب مكتب الشباب والرياضة المركزي في "حركة أمل- شعبة الجامعة الأميركية في بيروت (أمل AUB)"، في بيان، عن استنكاره "إصدار الجامعة قرارًا جديدًا يقضي بوجوب دفع الطلاب للمستحقات المالية للفصل الدراسي المقبل بالعملة الأميركية الدولار، بدلًا من الليرة اللبنانية".
ولفت إلى "أنّه سيقوم بالتواصل مع الجهات المعنيّة من أجل حلّ هذه المسألة".
ودعت الشعبة جميع الطلاب إلى "التضامن والتحرّك من أجل حماية عملتنا الوطنية".
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