النشرة: وفد إسرائيلي بثياب مدنية يجول قرب الخط التقني بمحاذاة مستعمرة المطلة

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "وفدًا إسرائيليًّا قوامه أكثر من 20 شخصًا بثياب مدنيّة، شوهد يجول على مسافة قريبة من الخط التقني، بمحاذاة ​مستعمرة المطلة​، وبحوزة بعض أفراده كاميرات فيديو".

ولفت إلى أنّ "في هذه الأثناء، سجّلت دوريات مؤلّلة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​" في الجهة المقابلة لسهل ​مرجعيون​، لمراقبة الوضع".