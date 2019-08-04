النشرة: وفد إسرائيلي بثياب مدنية يجول قرب الخط التقني بمحاذاة مستعمرة المطلة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "وفدًا إسرائيليًّا قوامه أكثر من 20 شخصًا بثياب مدنيّة، شوهد يجول على مسافة قريبة من الخط التقني، بمحاذاة مستعمرة المطلة، وبحوزة بعض أفراده كاميرات فيديو".
ولفت إلى أنّ "في هذه الأثناء، سجّلت دوريات مؤلّلة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في الجهة المقابلة لسهل مرجعيون، لمراقبة الوضع".
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