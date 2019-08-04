وهاب دعا للالتفاف حول الجيش: القضاء يحسم الأمور بين كل الناس ولا يجوز الهروب منه

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "على مستوى الجبل ​الشوف​ و​عاليه​ وكل الجبل، يجب على ​القضاء​ أن يحسم الأمور بين كلّ الناس، ولا يجوز الهروب من القضاء أو أن يحمل على القضاء أو التهرّب من المحاسبة، لأنّ في غياب المحاسبة يتجرّأ البعض على ممارسة القتل و​قطع الطرقات​"، مشدّدًا على أنّ "هذا أمر بالطبع مرفوض وممنوع أن يحصل أو أن يتكرّر، وكل ذلك يحسم من خلال القضاء والاحتكام إليه".

وتوجّه، خلال حفل تكريم للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية الّذي أقيم في بلدة ​الجاهلية​، بالتحية إلى ​الجيش اللبناني​ بعيده، داعيًا إلى "الالتفاف حول ​المؤسسة العسكرية​ وقيادتها وأفرادها"، مؤكّدًا أنّ "الجيش لا يوفّر أيّ جهد إلى جانب كلّ ​القوى الأمنية​ الأُخرى، والّذين يشكّلون الضامن الأساسي لنا جميعًا".

وفي المجال التربوي، ركّز وهاب على "تعزيز "​الجامعة اللبنانية​"، داعيًا الدولة إلى "ضرورة الاستثمار في القطاع التربوي وتعزيز وضع الجامعة الوطنية الّتي يتوجّب عليها استقبال جميع الطلاب، وهذا يستدعي نشر الفروع والكليات في المناطق كافّة".