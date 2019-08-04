ميشال ضاهر: يجب إلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال ضاهر​، الى أن "المادة 95 من ​الدستور​ تتحدث عن ​المناصفة​ لدى الفئة الأول بعد ​الغاء الطائفية​ السياسية، لكننا لم نصل الى هذه المرحلة لأن الطائفية مزروعة في النفوس"، مشددا على أنه "يجب إلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص".

وأشار ضاهر في حديث اذاعي الى أنه "طالما الأحزاب الموجودة هي طائفية ولا أهداف لها سوى الدفاع عن وجودها لا يمكن أن يستمر البلد على ما هو عليه"، معلنا أنه مع "​العلمنة​ الشاملة لأنه لا يمكن أن نبني البلد هكذا، فالوضع الإقتصادي صعب ونحن نتلهى بالقشور".

وشدد على أن "البلد بحاجة لإدارة سليمة، اللبناني يمشي بمسار انحداري والبلد في خطر كبير"، مضيفا: "الرئيس عون بعث برسالة الى ​مجلس النواب​ ولا نعرف مصيرها".