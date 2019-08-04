السيد عن "صفقة شراء بناية الجراح - شقير": القضاء لم يسمع ولا فتح تِمّو

علق النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على ما أسماه "صفقة شراء بناية الجراح - شقير بـ75 مليون ​دولار​"، مشيرا الى أن " وزير ​المال​ نفض إيدو وقال عنها ليست قانونية، وآخر مواطن بالبلد سمع فيها، لكن ​القضاء​ لم يسمع ولا فتح تِمّو ولا حقّق!".

ولفت الى أنه "منذ شهر، عندما حكينا عن المستفيدين بالملايين من خدمات ورنّات الخليوي، تحمّس القضاء فوراً ونام! اليوم، بـ75 مليون دولار ما هزّوكم؟".