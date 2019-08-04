علق النائب جميل السيد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على ما أسماه "صفقة شراء بناية الجراح - شقير بـ75 مليون دولار"، مشيرا الى أن " وزير المال نفض إيدو وقال عنها ليست قانونية، وآخر مواطن بالبلد سمع فيها، لكن القضاء لم يسمع ولا فتح تِمّو ولا حقّق!".
ولفت الى أنه "منذ شهر، عندما حكينا عن المستفيدين بالملايين من خدمات ورنّات الخليوي، تحمّس القضاء فوراً ونام! اليوم، بـ75 مليون دولار ما هزّوكم؟".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن "صفقة شراء بناية الجراح - شقير": القضاء لم يسمع ولا فتح تِمّو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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