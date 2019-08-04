ذكرت قناة الـ"LBCI"، أنّ "المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​ أصدر سلسلة قرارات، أوقف بموجبها 25 مخلّصًا جمركيًّا مرخّصًا عن العمل، كانوا قد أقدموا على إخراج ​بضائع مستوردة​ لشركات وهميّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: ضاهر أوقف 25 مخلصا جمركيا عن العمل لإخراجهم بضائع مستوردة لشركات وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.