حسن يعقوب: الحكومة معطلة لأن رئيسها "خايف يزعل ⁧‫جنبلاط‬⁩"

أكّد رئيس "حركة النهج" ​حسن يعقوب​، أنّه "إذا نجح وقف ​إطلاق النار​ في ⁧‫إدلب‬⁩، فهذا مؤشّر أنّ الحرب في ​سوريا​ انتهت".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وقف خداع ​الشعب اللبناني​ و​إطلاق نار​ العراقيل وتخريب البيئة والاقتصاد، مؤشّر أنّ ⁧‫لبنان‬⁩ سينهض من جديد"، لافتًا إلى أنّ "حكومة معطّلة لأنّ رئيسها "خايف ما يزعل ⁧‫رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​‬⁩. ‏⁧‫صعبة بلبنان‬⁩ تزبط".

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