حسن يعقوب: الحكومة معطلة لأن رئيسها "خايف يزعل ⁧‫جنبلاط‬⁩"

أكّد رئيس "حركة النهج" حسن يعقوب، أنّه "إذا نجح وقف إطلاق النار في إدلب، فهذا مؤشّر أنّ الحرب في سوريا انتهت".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وقف خداع الشعب اللبناني وإطلاق نار العراقيل وتخريب البيئة والاقتصاد، مؤشّر أنّ لبنان سينهض من جديد"، لافتًا إلى أنّ "حكومة معطّلة لأنّ رئيسها "خايف ما يزعل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط. صعبة بلبنان تزبط".
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