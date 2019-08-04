المطران عون شكر كل الذين عملوا من اجل ايقاف عرض فرقة "مشروع ليلى"

توجه راعي ابرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​، "باسم ابرشية جبيل المارونية، وباسم جميع المؤمنين من أبنائها وبناتها، لا سيما الذين عبروا عن ألمهم من المس بالمقدسات واستباحة اسمى الرموز الإيمانية ​المسيحية​ من قبل فرقة مشروع ليلى، بأسمى عبارات الشكر، من المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ ومن المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ ومن معاونيهما في المديريتين، لتعاونهم الفاعل والمثمر مع البيان الذي أطلقته المطرانية يوم الاثنين الواقع فيه الثاني والعشرين من تموز 2019، والذي فيه طالبنا المرجعيات المختصة ولجنة ​مهرجانات بيبلوس الدولية​ بإيقاف عرض فرقة مشروع ليلى بسبب مضمون بعض الأغاني التي تمس بالقيم الدينية والإنسانية وتتعرض للمقدسات المسيحية".

وأكد عون "تمسكنا بالحريات العامة التي يضمنها ​الدستور اللبناني​، نعود ونذكر بان الحرية الحقة تشمل صون احترام الاديان واحترام المؤمنين في مشاعرهم الإيمانية ومعتقداتهم، ويجب أن تمارس دائما انطلاقا من القيم والمبادىء الإنسانية والإيمانية التي تحافظ عليها الكنيسة في مجتمعنا، من خلال تعاليمها وإعلانها لكلام الله، لما فيه خير أبنائنا وبناتنا وعائلاتنا".

كما شكر رئيس اللجنة الأسقفية ل​وسائل الاعلام​ المطران ​بولس مطر​ ورئيس ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الاب عبدو ابو كسم، "لأجل عملهما الدؤوب على معالجة هذه القضية، متمنين للجنة وللمركز متابعة رسالتهما القيمة في السهر على حماية الرموز الإيمانية من أي تدنيس، والسهر على تبيان الحقيقة التي يجب أن تكون المبدأ والأساس في عمل وسائل الاعلام كافة، وضرورة إحالة جميع المواضيع الحساسة والشائكة التي تسيء إلى القيم الإيمانية وتشوه الحقيقة إلى ​القضاء اللبناني​ والمؤسسات الرسمية والأمنية المختصة التي تعمل تحت سقف الدستور والقوانين بما يصون الحريات العامة ويحترمها".