إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج وتعتقل سبعة بحارة

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طهران: ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن القوات البحرية احتجزت ناقلة نفط أجنبية كانت "تهرب الوقود".

وقال تلفزيون "برس تي في" إن إيران احتجزت الناقلة في مياه الخليج لتهريبها الوقود لبعض الدول العربية.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن بيان ان "القوات البحرية التابعة لقوة الحرس الثوري الإسلامي احتجزت سفينة أجنبية تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب حول جزيرة فارسي" في شمال الخليج.

وقال قيادي بالحرس الثوري إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود وأنه تم احتجاز 7 بحارة.

من جانب آخر، أعلن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان الأحد أن احتمالات اندلاع نزاع في منطقة الخليج تضاءلت، بعد سلسلة أعمال عدائية في المياه الاستراتيجية.

وقال بوردستان في حديث مع وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، "ربما للوهلة الأولى، تشير الأحداث في الخليج الفارسي إلى احتمال أن يكون هناك صراع عسكري، لكن عندما ننظر إلى عمق الأحداث، تقلّ الاحتمالات إلى حدّ كبير".

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وأضاف "ليس لجميع دول الخليج مصلحة في رؤية أزمة أخرى في المنطقة".

وأكد أن "القوة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية (مرتفعة) لدرجة أن غطرسة العالم لن تجرؤ على استخدام أي خيار عسكري ضد البلاد".

ورأى أن "الخليج (الفارسي) يشبه ترسانة الأسلحة حيث أن مجرد انفجار ألعاب نارية يمكن أن يسبب كارثة كبيرة"، بحسب الوكالة.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة هذا العام بعد أن مارست واشنطن "ضغوطا قصوى" على طهران.

ومنذ مايو، تعرّضت سفن لاعتداءات وأُسقطت طائرات مسيّرة واحتُجزت ناقلات نفط، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العظمى وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وفي ذروة الأزمة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يونيو عن شن غارات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة أميركية مسيّرة.