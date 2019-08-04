أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن ثقته التامة، في قدرة واشنطن على تشكيل تحالف بحري في الخليج، وذلك على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لهذه الدعوة، وذلك حسبما أفادت "سكاى نيوز عربية".
وبعد التوتر بينها وإيران في الخليج، واحتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، لاقت دعوة الولايات المتحدة لقوة بحرية غربية تؤمن الملاحة الدولية في الخليج، ردود فعل فاترة من حلفاء واشنطن الأوروبيين في الناتو، وخصوصا من ألمانيا التي دعت لإيجاد حلول دبلوماسية للمشاكل في الخليج عوضا عن تشكيل قوة بحرية تفاقم التوتر القائم أصلا في هذه المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: واثق من أننا سنبني تحالفا بحريا في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.