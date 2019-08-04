القضاء الأمريكي يوجه اتهاما خطيرا لرئيس هندوراس

دبي - بواسطة محمد فارس © JORGE CABRERA رئيس الهندوراس خوان أورلاندو إرنانديزالقضاء الأمريكي يوجه اتهاما خطيرا لرئيس هندوراس

اتهم مدعون أمريكيون رئيس هندوراس خوان أورلاندو إرنانديز بالتآمر مع شقيقه وغيره من الساسة في البلاد، لحماية عصابات تجار المخدرات.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذا الاتهام ورد في وثيقة قضائية نشرها مدعون فدراليون في نيويورك يوم الجمعة، وتضمنت تفاصيل قضية خوان أنطونيو إرنانديز، الأخ الأصغر لرئيس هندوراس والمشرع السابق، الذي ينتظر محاكمته في الولايات المتحدة، وتصفه الوثيقة بأنه تاجر للمخدرات يتاجر بـ"آلاف الأطنان" منها.

ويرى المدعون أن إيرادات بقيمة نحو مليون ونصف مليون دولار ناتجة عن الاتجار بالمخدرات، تم استخدامها لدعم حملة إيرنانديز خلال الانتخابات الرئاسية عام 2013.

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ونقلت الوثيقة عن شاهد تصفه بأنه مسؤول وتاجر مخدرات هندوراسي سابق، أنه تم تقديم رشاوى وهدايا ثمينة للشخصيات السياسية في البلاد لتحفيزهم على دعم حملة إرنانديز.

وكان البيت الأبيض قد أشاد في وقت سابق بإنجازات إرنانديز في مكافحة الاتجار بالكوكايين، وخفض مؤشرات جرائم القتل في بلاده.

المصدر: "وول ستريت جورنال"