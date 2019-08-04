مقتل 7 في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © Proporcionado por THX Medios S.A. أفاد تقرير إخباري محلي بمقتل سبعة أشخاص في إطلاق نار في أوريجون بولاية أوهايو الأمريكية. وذكرت صحيفة «دايتون ديلي نيوز» المحلية أن الشرطة تقوم بعمليات تمشيط؛ بحثًا عن ضحايا آخرين محتملين. يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 26 آخرين.

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