بعد فشل محاولته الأولى.. “الرجل الطائر” الفرنسي ينجح في الوصول إلى بريطانيا

نجح المخترع الفرنسي، فرانكي زاباتا” الذي يطلق عليه اسم “الرجل الطائر”، صباح اليوم الأحد، في عبور القنال الإنجليزي مستقلا لوحا طائرا نفاثا من تصميمه، وذلك بعد أن فشلت محاولته الأولى عندما لم يتمكن من الهبوط على منصة لإعادة التزود بالوقود فسقط في البحر.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون الفرنسي، المخترع، وهو يلوح لجمهور تابع الحدث قبل أن يهبط بسلام في خليج سانت مارجريت القريب للغاية من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا.

وأدهش فرانكي زاباتا الحشود التي كانت تحتفل في فرنسا في 14 يوليوز، إذ حلق فوق العرض العسكري في باريس باستخدام اللوح ما أكسبه لقب الجندي الطائر.

وقال زاباتا إنه أدخل تغييرات على ترتيبات التزود بالوقود ليعطي نفسه أفضل فرصة لعبور المانش بنجاح هذه المرة، وأضاف في مؤتمر صحفي، أمس السبت خارج ميناء كاليه شمال البلاد: “أريد أن أنجح هذه المرة.. غيرنا القارب وأخذنا قاربا أكبر وبنينا عليه منصة أكبر”.

وزاباتا المحترف في استخدام ألواح التزلج المائيه، يوجه اللوح الطائر بالميل للأمام والخلف ويتحكم في سرعته وارتفاعه بمخنق، ويمكن للوح الطيران بسرعة 140 كيلومترا في الساعة وقوته 1500 حصان.