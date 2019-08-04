بعد نهاية عقده مع الدفاع الجديدي.. أنور جيد يوقع لاتحاد طنجة

تعاقد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، مع اللاعب أنور جيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سيدعم صفوف الفريق الأزرق بدءا من الموسم القادم.
وانتقل جيد إلى فارس البوغاز في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى العقد الذي كان يربطه بالدفاع الحسني الجديدي بنهاية الموسم الكروي الماضي، حيث وقع في كشوفات اتحاد طنجة عقدا يمتد لموسمين،
وانضم اللاعب الجديد إلى معسكر الفريق الذي يخوضه الاتحاد بالديار التركية استعداظا لمنافسات الموسم الرياضي القادم، علما أنه خسر أولى مبارياته الودية في تركيا، أمس السبت، بهدف دون رظ أمام شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري.
ويكثف اتحاد طنجة من استعداداته من أجل البصم على موسم جيد في الاستحقاقات الثلاثة التي تنتظر الفريق في موسمه الجديد، فبالإضافة للبطولة الاحترافية وكأس العرش، يخوض فارس البوغاز منافسة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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