في أقل من أسبوع.. هجوم ناري جديد في أوهايو يخلف تسعة قتلى

بعد ساعات من حادث إطلاق نار في أحد الفروع المكتظة من متاجر “وولمارت” بمدينة إل باسو في تكساس، خلف 20 قتيلا، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق نار حديد في ولاية أوهايو.

وقالت وكالة فرانس بريس، إن إطلاق نار قبل قليل في ولاية أوهايو، خلف تسعة قتلى وقتل منفذه كذلك.

وكتبت الشرطة على تويتر أن “مطلق النار قتل.وتم نقل 16 شخصا على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح”.

وهذا ثالث حادث إطلاق نار دام في أقل من أسبوع، ويأتي بعد إطلاق نار في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي، وساعات من علية إطلاق نار في تكساس.

وتعيش الولايات المتحدة الأمريكية اليوم على صفيح ساخن، وسط ترجيح لكون هجوم تكساس صباح اليوم، جريمة كراهية، فيما لك يعلن بعد عن تفاصيل هجوم إوهايو.